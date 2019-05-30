Советы мастера: выбор надежного холодильника

Люди, которые ремонтируют холодильники, знают в них толк, знают тысячу нюансов и не скрывают своих секретов. Продажа холодильников на подъеме, производители предлагают сотни новых функций, но среди этих функций важны только те, которые действительно полезны и не идут вразрез с надежностью и долговечностью.

Смотрим на сборку и на гарантийный период

Понятно, что чем более длительную гарантию может дать производитель на товар, тем товар надежнее. Этим-то и отличаются высококлассные компании от предприятий однодневок. Конечно, все это актуально только в том случае, если мы покупаем холодильник легально, новым, с последующим оформлением всех соответствующих бумаг, подписями и печатями магазина.

Холодильники, которые завозятся в Украину по серым схемам, не рассматриваются при обращении по гарантии даже в официальных сервисных центрах. Хотя бы по той причине, что рынок сбыта для холодильников разный, разные условия эксплуатации, разные температуры, в конце концов, разные параметры тока в электрической сети. Поэтому гарантия выдается только на те холодильники, которые куплены в Украине официально.

При этом гарантия может быть отдельно на компрессор, отдельно на электронику, но самая важная и ответственная для производителя — полная гарантия на холодильник в сборе. Если она составляет около 12 месяцев, надежность холодильника оставляет желать лучшего. Приличные бренды дают гарантию в пределах 3-5 лет. Если, к примеру, из строя выйдет электродвигатель, на который гарантия не распространяется, то холодильник все равно работать не будет.

После этого по штрих-коду запросто можно определить страну-производителя. Несмотря на то что глобальные бренды держат свои штаб-квартиры в Европе, сборочные мощности могут располагаться как в Турции, Китае, в Украине, Германии, Словении или Южной Корее. Что лучше? Немецкие, корейские или украинские холодильники по сборке практически не отличаются. Не отличаются и комплектующие, за которые отвечает бренд.

Какие лучше холодильники по ремонту и в обслуживании

На рынке Украины представлены практически все Европейские и почти все мировые производители холодильного оборудования. Выбор огромен. При этом надо учитывать тот факт, что гарантийный ремонт возможен только в официальных сервисных центрах. Такие компании как Самсунг, Индезит, Снайге, LG, Bosch имеют официальные представительства практически в каждом областном центре и проблем с ремонтом, как с гарантийным, так и с текущим, не будет.

В линейке каждого из производителей есть как очень удачные модели, так и провальные и это не секрет. У последних есть свои слабые места, зная о которых можно смело покупать уцененную модель с гарантией того, что неприятность будет устранена быстро и недорого. А тем более, по гарантии.

Общий принцип выбора холодильника — чем проще, тем надежнее, чем меньше объем, тем экономичнее. Однако подсознательно каждому хочется испытать на себе прелести новых функций, что вполне закономерно. Тем не менее нужно помнить о том, что длительная гарантия и наличие специализированного сервиса поблизости сильно упрощает любой ремонт.