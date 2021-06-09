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Но не советуют. США ослабили ограничения для путешествий в Украину

Новина українською →
США, Среда 09 июня 2021 01:45
Но не советуют. США ослабили ограничения для путешествий в Украину Фото: теперь действует третий уровень ограничений (Андрей Коваль РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ослабил ограничения для путешественников, выезжающих в ряд стран, включая Украину. Рекомендация отказаться от поездок была введена из-за распространения коронавируса.

Об этом говориться на сайте CDC.

Центр по контролю и профилактике заболеваний обновил рекомендации понизив максимальный уровень опасности для поездок в 61 страну.

Третий уровень ограничений теперь действует для Франции, России, Эквадора, Филиппин, Южной Африки, Канады, Мексики, Испании, Швейцарии, Турции, Украины, Гондураса, Венгрии и Италии.

В то же время, в Центре призвали отнестись с осторожностью к путешествиям в Украину из-за "преступлений и гражданских беспорядков".

В частности, призывают не путешествовать в Крым "из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российской оккупационной власти".

А также в восточные части Донецкой и Луганской областей, особенно на неподконтрольные районы из-за вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что гипотеза о том, что коронавирус просочился из китайской лаборатории в Ухане, правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения. Об этом говорится в отчете национальной лаборатории правительства США.

Ранее сообщалось, что происхождение коронавируса в китайской лаборатории не исключают и в ВОЗ.

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