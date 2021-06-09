Но не советуют. США ослабили ограничения для путешествий в Украину

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ослабил ограничения для путешественников, выезжающих в ряд стран, включая Украину. Рекомендация отказаться от поездок была введена из-за распространения коронавируса .

Об этом говориться на сайте CDC.

Центр по контролю и профилактике заболеваний обновил рекомендации понизив максимальный уровень опасности для поездок в 61 страну.

Третий уровень ограничений теперь действует для Франции, России, Эквадора, Филиппин, Южной Африки, Канады, Мексики, Испании, Швейцарии, Турции, Украины, Гондураса, Венгрии и Италии.

В то же время, в Центре призвали отнестись с осторожностью к путешествиям в Украину из-за "преступлений и гражданских беспорядков".

В частности, призывают не путешествовать в Крым "из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российской оккупационной власти".

А также в восточные части Донецкой и Луганской областей, особенно на неподконтрольные районы из-за вооруженного конфликта.