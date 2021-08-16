Советником нового командующего ВСУ стал генерал Назаров. Его судили за катастрофу Ил-76

Генерал Виктор Назаров в понедельник, 16 августа, был назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Назаров будет отвечать за политические вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Военный курьер Украины ".

Кто такой генерал Назаров

В 2014 году Назаров получил должность начальника оперативного штаба Антитеррористической операции, которая проводилась на Донбассе. На этом посту спланировал около 40 операций, среди которых были мероприятия по деблокированию группировки ВСУ, которая защищала Луганский аэропорт

Против Назарова в 2014 году было предъявлено обвинение в служебной халатности после того, как российские террористы сбили в Луганском аэропорту военно-транспортный самолет Ил-76 с десантниками. Тогда погибли 49 военных.

В 2017 году Павлоградский суд Днепропетровской области приговорил Назарова к 7 годам лишения свободы. Однако в мае 2021 года Верховный суд оправдал Назарова по делу о сбитом Ил-76.