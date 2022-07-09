Советник Зеленского сомневается в необходимости новой программы с МВФ

По его словам, нельзя сказать, что программа критически необходима сейчас. "Когда ты имеешь возможность финансироваться за счет союзников, то дополнительное открытие программы с МВФ, я бы считал нецелесообразным", - сказал он.

При этом он напомнил, что МВФ работает в странах, которые не находятся в состоянии войны.

Риски утечки информации

Устенко отметил, что видит много рисков, связанных не с программой, а с коммуникациями с международными институтами.

"Проблема, на мой взгляд, может заключаться в том, что там (в МВФ, - ред.) в совете директоров есть россияне. Частично информация, которую мы предоставляем МВФ и другим нашим партнерам и союзникам, она является более чем чувственной. Хотим ли мы делиться ею в таком объеме и при таком раскладе, который сейчас существует? Тут у меня есть опасения", - добавил он.

По его словам, это относится и ко многим другим уважаемым институтам, где могут быть инфильтрированы российские агенты.

"Это не означает, что организация не нужна или не надо с ней работать, но опасения такого плана есть. Но тоже понятно, что ситуация сразу будет изменена, когда мир придет на нашу землю", - добавил советник Зеленского.