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Советник Трампа по нацбезопасности прервал поездку в Европу из-за кибервзломов РФ

Среда 16 декабря 2020 03:17
Советник Трампа по нацбезопасности прервал поездку в Европу из-за кибервзломов РФ
Фото: Роберт О'Брайен (jns.org)
Автор: Инна Собора

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен во вторник прервал поездку в Европу. Он вернулся в в Вашингтон, чтобы разобраться с кибервзломом российских хакеров.

Об этом сообщает Reuters.

По словам источника, О’Брайен планировал провести встречи по вопросам национальной безопасности по поводу инцидента в Белом доме после своего возвращения.

Во время своей поездки он посетил Израиль и Францию, но отменил остановки в Италии, Германии, Швейцарии и Великобритании. Он вернулся в Вашингтон во вторник.

Ранее сообщалось, что хакеры, работающие, предположительно, на российское правительство, взломали Министерство внутренней безопасности США. Они получили доступ к внутренним коммуникациям.

РБК-Украина писало, что в США неоднократно заявляли о хакерских атаках. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) обнаружило хакерскую атаку на правительственные сети.

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