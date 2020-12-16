ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Радник Трампа з нацбезпеки перервав поїздку в Європу через кіберзломи РФ

Середа 16 грудня 2020 03:17
Радник Трампа з нацбезпеки перервав поїздку в Європу через кіберзломи РФ
Фото: Роберт о'брайен (jns.org)
Автор: Инна Собора

Радник Білого дому з національної безпеки Роберт О'Брайен у вівторок перервав поїздку в Європу. Він повернувся до Вашингтона, щоб розібратися з кіберзломом російських хакерів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела, О'Брайен планував провести зустрічі з питань національної безпеки з приводу інциденту в Білому домі після свого повернення.

Під час своєї поїздки він відвідав Ізраїль і Францію, але скасував зупинки в Італії, Німеччині, Швейцарії та Великобританії. Він повернувся до Вашингтона у вівторок.

Раніше повідомлялося, що хакери, які працюють, імовірно, на російський уряд, зламали Міністерство внутрішньої безпеки США. Вони отримали доступ до внутрішніх комунікацій.

РБК-Україна писало, що в США неодноразово заявляли про хакерські атаки. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика кібератакаСполучені Штати Америки

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся