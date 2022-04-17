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Советник президента не видит рисков значительных колебаний курса гривны

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Украина, Воскресенье 17 апреля 2022 16:41
Советник президента не видит рисков значительных колебаний курса гривны Фото: советник президента Украины Олег Устенко (focus.ua)
Автор: Александр Белоус

На сегодня не существует рисков для значительных колебаний рыночного курса гривны к доллару. Это может происходить в пределах нескольких процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко в эфире телемарафона.

Как отметил Устенко, на курс будут влиять несколько факторов. Первый - это спрос на валюту, но он сейчас незначительный.

В то же время сокращение поступлений валюты от экспортеров будет компенсироваться средствами, которые Украина сможет получать от стран Большой семерки, от МВФ и международных партнеров.

"Это будет означать, что валюта заходит в страну и золотовалютные резервы будут пополняться. И я не вижу никаких рисков, чтобы мы говорили о значительных курсовых колебаниях. Они могут быть, но в пределах нескольких процентов", - сказал Устенко.

Он напомнил, что золотовалютные резервы находятся на довоенном уровне - около 29 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ вечером 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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