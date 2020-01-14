Советник премьера Голик сообщил о запуске сканеров на таможне

Сканеры для автоматической проверки грузов благодаря усилиям правительства и нового руководства таможни наконец-то введены в строй. Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик на своей странице в Facebook.

"Сканера запущены. Да, сканера - это не самое важное, что нужно на таможне запустить. Но это показатель отношения к происходящему. Когда не все равно. Спасибо всем, благодаря кому. Рад быть частью группы людей, приводящих в порядок то, до чего давно никому не было никакого дела", - написал Голик.

Очередной сканер для проверки грузовых транспортных средств 13 января заработал на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуськ" на украино-польской границе. Помимо Ягодина на данный момент запущены сканеры также на пунктах пропуска Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубном.

Сканирование грузов с помощью современной техники происходит без участия персонала таможенных пунктов пропуска, данные о грузах автоматически передаются в Государственную Таможенную Службу. Благодаря этому время на проверку одного транспортного средства сокращается до 10 минут. Ранее этот процесс растягивался во времени до 4-х часов.

С помощью сканеров удастся не только сэкономить время на проверку грузов, но и увеличить грузопоток через пункты пропуска, что приведет к существенному увеличению доходов бюджета, - считает премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, о необходимости запуска сканеров автоматической проверки грузов Голик сообщал еще в прошлом году после инспекционной проверки пункта пропуска Порубное. В Порубном на тот момент уже был сканер, но запускать его в работу таможенники не торопились и хранили в его помещении трактор.