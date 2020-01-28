Советник премьера Голик пообещал к лету достроить "Охматдет"

Долгострой "Охматдет", строительство которого было начато девять лет назад и до сих пор не завершено, будет достроен к лету 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Каждый день не работы на полную мощность - это не спасенные детские жизни", - нвписал Голик.

По его словам, в результате будут запущены несколько отделений, а операций трансплантации костного мозга здесь будет проводится в четыре раза больше.

"Также скоро старт программы по центрам экстренной медицины по всей стране", - подчеркнул он.

Ранее Юрий Голик рассказал, как в Днепре построили хирургический корпус Центра матери и ребенка имени Руднева. Это первое детское медицинское учреждение в Днепропетровской области, которое получило собственную кардиохирургию.

По его словам, в целом за 4 года Днепропетровская ОГА построила в области три лучших детских больницы в стране.