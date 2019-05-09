Советник премьера Британии посетит Москву на следующей неделе

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

В ходе визита в Россию замсоветника Мэй по нацбезопасности встретится с российскими коллегами

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям, заместитель советника по национальной безопасности Кристиан Тернер посетит Москву (Россия) на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе британского посольства в Москве, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В британском посольстве рассказали, что в ходе визита Тернер планирует встретиться с российскими коллегами.

"Кристиан Тернер, советник премьер-министра по международным отношениям и заместитель советника по национальной безопасности, посетит Москву на следующей неделе, чтобы встретиться со своими российскими коллегами", - говорится в сообщении дипмиссии.

Отметим, контакты между дипломатами и официальными лицами Великобритании и России были значительно сокращены после отравления в марте 2018 года на территории Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, в котором подозревают российские власти.

Напомним, правительство Великобритании подготовило законопроект, который позволит продлевать санкции против России после выхода из ЕС (Brexit). Подготовленные меры заменят действующие сейчас в рамках законодательства ЕС.