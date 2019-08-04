Советник Джонсона заявил о неспособности парламента помешать Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет добиться выхода страны из Евросоюза без предварительной сделки до 31 октября даже в случае, если большинтство членов палаты общин вынесет его правительству вотум недоверия. Об этом заявил советник Джонсона Доминик Каммингс, пишет The Telegraph.

Ранее парламент неоднократно отклонял условия, которые прошлому премьеру, Терезе Мэй, удалось согласовать с Брюсселем.



Палата общин сможет вынести вотум недоверия Джонсону в сентябре, когда возобновятся заседания. В таком случае, будут назначены внеочередные выборы. Однако, премьер-министр может назначить голосование на дату после 31 октября, отметил Каммингс. Он также выразил уверенность, что на выборах победит Консервативная партия.

Ранее сообщалось, щов резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились часы с обратным отсчетом до даты выхода Британии из Евросоюза (Brexit).

Напомним, в конце июля стало известно, что глава правительства Великобритании Борис Джонсон для того, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit, запускает крупнейшую правительственную рекламную кампанию со времен Второй мировой войны.