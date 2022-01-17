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Советник Байдена предупредил, что Россия получит надлежащий ответ за кибератаки против Украины

Новина українською →
Понедельник 17 января 2022 01:25
Советник Байдена предупредил, что Россия получит надлежащий ответ за кибератаки против Украины Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Россия получит надлежащий ответ за кибератаки против Украины. Администрация Байдена уже несколько месяцев предупреждает, что кибератаки могут быть частью широкомасштабных усилий России в рамках эскалации и США работают с украинским правительством над усилением обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Салливана телеканалу CBS News.

"Что касается санкций, то мы очень четко дали понять россиянам (и мы сделали это согласовано и в унисон с нашими союзниками): если они снова вторгнутся в Украину, то столкнутся с серьезными экономическими последствиями и заплатят за это высокую цену", - отметил советник главы Белого дома.

По его словам, США с союзниками выработают "надлежащий ответ" и в том случае, если Россия прибегнет к кибератакам на Украину.

Он подчеркнул: если россияне прибегнут к военным действиям, Вашингтон "примет меры, направленные против их экономики, против их стратегического положения в Европе".

Ранее мы писали, что Россия стоит за кибератакой на Украину. Все доказательства указывают на это.

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