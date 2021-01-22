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В Совете Европы выразили соболезнования в связи с пожаром в Харькове

Харьков, Пятница 22 января 2021 03:10
В Совете Европы выразили соболезнования в связи с пожаром в Харькове
Фото: Мария Пейчинович-Бурич (twitter.com/CoESpokesperson)
Автор: Даша Харченко

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на пожар в доме престарелых в Харькове. Она выразила соболезнования семьям погибших.

Об этом сообщил ее пресс-секретарь Дэниел Хольтген в Twitter.

Она выразила соболезнования от имени Совета Европы семьям погибших и народу Украины и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Я глубоко опечалена гибелью людей в результате сегодняшнего трагического пожара в доме для пожилых людей в Харькове", - заявила Пейчинович-Бурич.

21 января в Харькове в доме престарелых вспыхнул пожар.

В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. А Государственное бюро расследований намерено проверить харьковское управление ГСЧС на возможную халатность при проверках и других методах контроля пожарной безопасности.

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