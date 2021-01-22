В Совете Европы выразили соболезнования в связи с пожаром в Харькове

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на пожар в доме престарелых в Харькове. Она выразила соболезнования семьям погибших.
Об этом сообщил ее пресс-секретарь Дэниел Хольтген в Twitter.
Она выразила соболезнования от имени Совета Европы семьям погибших и народу Украины и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Я глубоко опечалена гибелью людей в результате сегодняшнего трагического пожара в доме для пожилых людей в Харькове", - заявила Пейчинович-Бурич.
21 января в Харькове в доме престарелых вспыхнул пожар.
В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах.
Правоохранительные органы открыли уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. А Государственное бюро расследований намерено проверить харьковское управление ГСЧС на возможную халатность при проверках и других методах контроля пожарной безопасности.