В Раді Європи висловили співчуття у зв'язку з пожежею в Харкові

Фото: Марія Пейчинович-Бурич (twitter.com/CoESpokesperson)

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відреагувала на пожежу в будинку для літніх людей у Харкові. Вона висловила співчуття родинам загиблих.

Про це повідомив її речник Деніел Хольтген у Twitter.

Вона висловила співчуття від імені Ради Європи родинам загиблих та народові України та побажала якнайшвидшого одужання постраждалим.

"Я глибоко засмучена загибеллю людей внаслідок сьогоднішньої трагічної пожежі в будинку для літніх людей у Харкові" - заявила Пейчинович-Бурич.

21 січня у Харкові у будинку для літніх людей спалахнула пожежа.

Внаслідок трагедії загинули 15 осіб, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки. А Державне бюро розслідувань має намір перевірити харківське управління ДСНС на можливу недбалість при перевірках та інших методах контролю пожежної безпеки.