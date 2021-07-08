В Совете Европы обеспокоены ситуацией с правами человека в оккупированном Крыму

Она отметила, что Совет Европы стал первой международной организацией, которая осудила незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

"Наш Комитет министров четко заявлял, что кризис нужно решать мирно, на принципах территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, подкрепленной строгим соблюдением международного права... Мы обеспокоены ситуацией с правами человека, которая сложилась сейчас на крымском полуострове", - подчеркнула она.

Пейчинович-Бурич добавила, что в мае Комитет министров принял решение, предложив ей обратиться ко всем сторонам с тем, чтобы допустить к аннексированного Крыму органы Совета Европы и организовать выпуск регулярных отчетов о ситуации с правами человека на полуострове.