Совет судей выступает против ликвидации ОАСК

В Совете судей считают, что такие действия негативно влияют на авторитет украинских судов
Глава Совета судей Богдан Монич считает, что вина судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) в предъявленных им подозрениях еще не доказана. Он заявил, что задача НАБУ - это противодействие уголовным коррупционным преступлениям, а не "публикация различных видеороликов".
Об этом он заявил в комментарии изданию, говорится в материале РБК-Украина "Суд в законе: планирует ли власть ликвидировать ОАСК после "пленок Вовка".
"Призывы представителей общественности о ликвидации ОАСК являются такими, которые не основываются на бесспорно доказанных фактах, а потому они неправовые", - указывает он.
По его словам, такие действия негативно влияют на авторитет украинских судов и судей, а также ставят под сомнение возможность выполнения лицами, которые эти ролики публикуют, возложенных на них задач.
Глава Совета судей призывает правоохранителей уважать независимость судебной ветви власти, а в своих действиях придерживаться требований законности, презумпции невиновности и воздержаться от разного рода "информационных вбросов с целью нагнетания недоверия к судебной ветви власти".
Напомним, глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") говорит, что не поддерживает инициативу по ликвидации ОАСК.
Отметим, на прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку.