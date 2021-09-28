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Совет судей могут лишить права формировать Этический совет, - источник

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Совет судей с 21 сентября объявил повторный отбор желающих стать делегатами в Этический совет. Глава совета не готов утверждать, что повторный отбор делегатов в Этический совет будет успешным.

Об этом глава Совета судей Богдан Монич сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти".

Глава правового комитета Верховной рады Андрей Костин надеется, что Совет судей все-таки выполнит свою функцию и разблокирует реформу. Иначе могут быть приняты "определенные меры".

"У судей не может быть своего интереса к тому, кто будет членом Высшего совета правосудия или Высшей квалифкомиссии судей. У них не может быть своего корпоративного интереса, у них задача - просто рассматривать дела и выносить решения", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Какие именно "меры" могут быть предприняты глава комитета не сказал. В то же время источник издания в монобольшинстве отметил, что рассматривается возможность внести изменения в законодательство и лишить Совет судей права формировать Этический совет.

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Судебная реформа