Совет судей избрал руководителей комитетов Верховного суда

На должности были избраны четыре человека

В ходе заседания Совета судей Украины сегодня, 23 марта, были избраны руководители комитетов Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook.

"Поздравляем судей Верховного суда, которые 23 марта 2018 во время заседания Совета судей Украины были избраны руководителями комитетов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Владимир Кравчук избран председателем комитета по вопросам организационно-кадровой работы; Виктор Остапук - председателем комитета по вопросам материально-бытового и финансового обеспечения; Олег Ткачук - председателем комитета по вопросам сотрудничества с государственными, общественными организациями, средствами массовой информации; Егор Краснов - председателем комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов.

Вітаємо суддів Верховного Суду, яких 23 березня 2018 року під час засідання Ради суддів України було обрано очільниками... Опубліковано Верховний Суд 23 березень 2018 р.

Напомним, Высший совет правосудия 14 декабря уволил Ярослава Романюка с должности судьи Верховного суда Украины.