Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Совет судей избрал руководителей комитетов Верховного суда

НовостиОбщество    23.03.2018 - 13:27
Фото: заседания Совета судей Украины (acebook.com/supremecourt.ua)
Фото: заседания Совета судей Украины (acebook.com/supremecourt.ua)

На должности были избраны четыре человека

В ходе заседания Совета судей Украины сегодня, 23 марта, были избраны руководители комитетов Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook.

"Поздравляем судей Верховного суда, которые 23 марта 2018 во время заседания Совета судей Украины были избраны руководителями комитетов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Владимир Кравчук избран председателем комитета по вопросам организационно-кадровой работы; Виктор Остапук - председателем комитета по вопросам материально-бытового и финансового обеспечения;  Олег Ткачук - председателем комитета по вопросам сотрудничества с государственными, общественными организациями, средствами массовой информации; Егор Краснов - председателем комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов.

 

Вітаємо суддів Верховного Суду, яких 23 березня 2018 року під час засідання Ради суддів України було обрано очільниками...

Опубліковано Верховний Суд 23 березень 2018 р.

Напомним, Высший совет правосудия 14 декабря уволил Ярослава Романюка с должности судьи Верховного суда Украины.

Верховный суд США отклонил иск сторонников права на владение оружием Глава Верховного суда Польши обвинила власть в "государственном перевороте"
Теги: Верховный суд
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top