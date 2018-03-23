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Рада суддів обрала керівників комітетів Верховного суду

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 13:27
Фото: засідання Ради суддів України (acebook.com/supremecourt.ua)
Фото: засідання Ради суддів України (acebook.com/supremecourt.ua)

На посади були обрані чотири людини

У ході засідання Ради суддів України сьогодні, 23 березня, були обрані керівники комітетів Верховного суду. Про це повідомляє прес-служба ВСУ в Facebook.

"Вітаємо суддів Верховного суду, які 23 березня 2018 під час засідання Ради суддів України були обрані керівниками комітетів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Володимир Кравчук обраний головою комітету з питань організаційно-кадрової роботи; Віктор Остапук - головою комітету з питань матеріально-побутового та фінансового забезпечення; Олег Ткачук - головою комітету з питань співпраці з державними, громадськими організаціями, засобами масової інформації; Єгор Краснов - головою комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції, урегулювання конфлікту інтересів

 

Вітаємо суддів Верховного Суду, яких 23 березня 2018 року під час засідання Ради суддів України було обрано очільниками...

Опубліковано Верховний Суд 23 березень 2018 р.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя 14 грудня звільнив Ярослава Романюка з посади судді Верховного суду України.

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Теги: Верховный суд
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