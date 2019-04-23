Совет НБУ утвердил годовую финансовую отчетность центробанка

Годовая финансовая отчетность вскоре будет опубликована
Совет Национального банка Украины на заседании 23 апреля утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год. Об этом председатель НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в Facebook.
Как отмечается в сообщении, на заседании приняты следующие решения:
Совет принял решение об утверждении распределения прибыли НБУ за 2018 год в сумме 68,5 млрд грн по следующим направлениям
"Эффект от изменения учетной политики в сумме 22 033 млн грн был признан в 2018 году и включен в сумму прибыли к распределению, которая относится к перечислению в государственный бюджет Украины на 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.
Совет также принял решение об опубликовании консолидированной финансовой отчетности НБУ за 2018 год, , на страницах официального интернет-представительства Национального банка Украины.
Напомним, Совет Национального банка Украины на заседании 26 февраля 2019 года заслушал отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в 2018 году. Совет НБУ одобрил соответствующую оценку деятельности правления и рекомендации правлению и правительству Украины.
Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины на заседании 28 января принял рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров относительно методов и форм прогнозирования макропоказателей, а также денежно-кредитной политики.