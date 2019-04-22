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Совет Федерации РФ одобрил закон об изоляции Рунета

Новости » Политика    22.04.2019 - 21:03
Совет Федерации РФ одобрил закон об изоляции Рунета
Иллюстративное фото (twitter.com rachidfinge)

Документ должен подписать президент России Владимир Путин

Совет Федерации России одобрил законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории России.  Об этом сообщает "Радио Свобода".

Авторы законопроекта предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от мирового интернета.​

В Госдуме РФ заявили, что законопроект подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Теперь документ должен подписать президент России Владимир Путин.

Напомним, 16 апреля Государственная дума РФ приняла в третьем окончательном чтении законопроект о "суверенном интернете".

Согласно документу, власти РФ смогут контролировать точки соединения интернета в стране с внешним миром. Также в законе прописана возможность создания инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту работать изолированно, если операторы связи не смогут подключиться к корневым серверам интернета за рубежом.

Отвечать за функционирование интернета в стране будет Роскомнадзор. Закон вступит в силу 1 ноября 2019 года, однако отдельные его положения будут действовать с 1 января 2021 года.

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