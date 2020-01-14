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Совет Евросоюза обновил свой "террористический список"

Новости » Политика     14.01.2020 - 04:01
Совет Евросоюза обновил свой "террористический список"
Фото: Совет ЕС (europa.eu)

В списке - организации и учреждения, на которые наложены санкции

Совет Европейского союза принял обновленный "террористический список ЕС", в перечень которого входят лица, организации и учреждения, против которых вводятся санкции. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕС.

Относительно санкций, речь идет о замораживании на территории стран Евросоюза счетов и активов всех из "террористического списка" в связи с террористической деятельностью.

"Впервые Совет ЕС образовал такой перечень на выполнение резолюции СБ ООН после террористической атаки 11 сентября 2001 года", - указано на сайте.

Известно, что Совет просматривает этот список, по меньшей мере, раз в шесть месяцев, на основе каких-либо новых фактов или событий, связанных с терроризмом.

Однако указанный санкционный режим отделен от резолюций ООН, которые направлены против Аль-Каиды и Исламского государства, поскольку ЕС имеет собственный режим санкций, который позволяет автономно применять ограничения против Исламского государства и Аль-Каиды, а также против связанных с ними лиц и учреждений.

Добавим, что среди 15 человек, которые подпадали под санкции ЕС после просмотра "террористического списка" в августе 2019 года, был назван иранский генерал-майор Касем Сулеймани, которого недавно убили по приказу руководства США.

Напомним, за приказ убить Сулеймани на американского президента Дональда Трампа собираются подать в суд. В частности, глава судебной власти Ирана Сейед Ебрагім Райсі заявил, что Иран подаст жалобу на Трампа в международные суды.

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