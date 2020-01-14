ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада Євросоюзу оновила свій "терористичний список"

Новини » Політика     14.01.2020 - 04:01
Рада Євросоюзу оновила свій "терористичний список"
Фото: Рада ЄС (europa.eu)

У списку - організацї та установи, на які накладено санкції

Рада Європейського союзу ухвалила оновлений "терористичний список ЄС", до переліку якого входять особи, організації та установи, проти яких вводяться санкції. Про це передає РБК-Україна із посиланням на сайт Ради ЄС.

Щодо санкцій, йдеться про заморожування рахунків і активів усіх із "терористичного списку" на території країн Євросоюзу у зв’язку із терористичною діяльністю.

"Вперше Рада ЄС утворила такий перелік на виконання резолюції РБ ООН після терористичної атаки 11 вересня 2001 року", - вказано на сайті.

Відомо, що Рада переглядає цей список щонайменше, раз на шість місяців, на основі будь-яких нових фактів або подій, пов'язаних із тероризмом.

Однак зазначений санкційний режим відокремлений від резолюцій Радбезу ООН, які спрямовані проти Аль-Каїди та Ісламської держави, оскільки ЄС має власний режим санкцій, який дозволяє автономно застосовувати обмеження проти Ісламської держави та Аль-Каїди, а також проти пов’язаних з ними осіб та установ.

Додамо, що серед 15 осіб, які підпадали під санкції ЄС після попереднього перегляду "терористичного списку" у серпні 2019 року, був названий іранський генерал-майор Касем Сулеймані, котрого нещодавно убили за наказом керівництва США.

Нагадаємо, за наказ вбити Сулеймані на американського президента Дональда Трампа збираються подати до суду. Зокрема, глава судової влади Ірану Сейєд Ебрагім Райсі заявив, що Іран подасть скаргу на Трампа у міжнародні суди.

Іран оголосив армію США і Пентагон "терористичними організаціями" Хорватія очолила Раду ЄС
Новини України Рада ЄвропитеррористыТероризм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся