Совет Европы указал Польше на рост нетерпимости в отношении украинцев

Иллюстративное фото: флаг Польши (pixabay.com-kaboompics)

В Совете Европы отметили значительный прогресс Польши в интеграции сообщества ромов

Совет Европы обратил внимание Польши на атмосферу нетерпимости, расизма и ксенофобии в стране в отношении к украинцам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад СЕ "О защите национальных меньшинств в Польше".

Как отмечается в докладе, Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств подчеркнул значительный прогресс Польши в интеграции сообщества ромов в период с 2014 по 2020 годы. При этом отметили особую интеграцию в области образования.

"Однако правовая база, которая защищает права национальных меньшинств в период мониторинга, в значительной степени не изменилась. К сожалению, не было достигнуто никакого прогресса по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком", - говорится в докладе.

Кроме того, в Совете Европы акцентировали то, что несмотря на существенное занижение соответствующей отчетности, статистика показывает наглядную тенденцию к росту числа высказываний на почве ненависти и инцидентов, которые мотивированы ненавистью.

"Причем самой уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы", - говорится в докладе.

Также в СЕ отметили, что есть необходимость в срочном решении проблемы недоверия к власти.

"Необходимо срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти и отсутствия эффективного расследования и судебного преследования предполагаемых преступлений на почве ненависти", - говорится в докладе.

Напомним, на горе Монастырь возле деревни Верхраты (Польша) уничтожили таблицу из могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА), которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.