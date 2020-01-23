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Рада Європи вказав на зростання нетерпимості в Польщі

Новини » Політика     23.01.2020 - 14:37
Рада Європи вказав на зростання нетерпимості в Польщі
Ілюстративне фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)

У Раді Європи відзначили значний прогрес Польщі в інтеграції спільноти ромів

Рада Європи звернув увагу Польщі на атмосферу нетерпимості, расизму і ксенофобії в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь СЕ "Про захист національних меншин у Польщі".

Як наголошується в доповіді, Консультативний комітет Рамкової конвенції про захист національних меншин підкреслив значний прогрес Польщі в інтеграції спільноти ромів в період з 2014 по 2020 роки. При цьому відзначили особливу інтеграцію в галузі освіти.

"Однак правова база, яка захищає права національних меншин у період моніторингу, значною мірою не змінилася. На жаль, не було досягнуто ніякого прогресу з приводу неодноразових прохань про визнання сілезців етнічною меншиною або сілезької мови регіональною мовою", - йдеться в доповіді.

Крім того, в Раді Європи акцентували те, що попри істотне заниження відповідної звітності, статистика показує наочну тенденцію до зростання числа висловлювань на ґрунті ненависті та інцидентів, які мотивовані ненавистю.

"Причому найбільш вразливою групою є мусульмани, а також єврейська меншина, цигани і все частіше українці", - йдеться в доповіді.

Також в СЕ відзначили, що є необхідність у терміновому розв'язанні проблеми недовіри до влади.

"Необхідно терміново розв'язувати проблему непорозуміння, недовіри до влади і відсутність ефективного розслідування та судового переслідування передбачуваних злочинів на ґрунті ненависті", - йдеться в доповіді.

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