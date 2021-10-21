Совет Европы призвал страны солидарно принимать беженцев

Совет Европы выразил обеспокоенность по поводу растущего числа случаев нарушений прав человека в отношении беженцев . Там призвали страны государства-члены солидарно принимать мигрантов и не высылать их принудительно через границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что призывает правительства стран прекратить принудительное возвращение мигрантов.

"Настало время, чтобы европейские правительства прекратили любые законодательные или политические инициативы, которые повлекли бы за собой попытку стандартизировать принудительное возвращение", - говорится в официальном заявлении.

Это заявление было сделано в связи с тем, что в последние месяцы в ряде государств-членов Европейского Союза были зарегистрированы случаи депортации мигрантов, особенно в Литве, Хорватии и Греции. Также парламент Польши одобрил в середине октября поправку, легализующую практику принудительного возвращения на границах.

"Нарушения прав человека в отношении лиц, ищущих убежища на государственных границах участились угрожающими темпами , особенно отказ в доступе к убежищу и возвращение без индивидуальных гарантий", - заявила Миятович.

Она также напомнила государствам ЕС об их долге "солидарности в приеме беженцев" и подчеркнула, что отсутствие взаимной поддержки создает мощный стимул для стран первого прибытия оттеснять мигрантов.