Рада Європи закликала країни солідарно приймати біженців

Рада Європи висловила стурбованість з приводу зростаючої кількості випадків порушень прав людини щодо біженц ів. Там закликали країни держави-члени солідарно приймати мігрантів і не висилати їх примусово через кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Комісар Ради Європи з прав людини Дунья Міятович заявила, що закликає уряди країн припинити примусове повернення мігрантів.

"Настав час, щоб європейські уряди припинили будь-які законодавчі або політичні ініціативи, які спричинили б за собою спробу стандартизувати примусове повернення", - йдеться в офіційній заяві.

Ця заява була зроблена у зв'язку з тим, що в останні місяці в ряді держав-членів Європейського Союзу були зареєстровані випадки депортації мігрантів, особливо в Литві, Хорватії та Греції. Також парламент Польщі схвалив в середині жовтня поправку, що легалізує практику примусового повернення на кордонах.

"Порушення прав людини щодо осіб, які шукають притулку на державних кордонах почастішали загрозливими темпами , особливо відмова в доступі до притулку і повернення без індивідуальних гарантій", - заявила Міятович.

Вона також нагадала державам ЄС про їх борг "солідарності в прийомі біженців" і підкреслила, що відсутність взаємної підтримки створює потужний стимул для країн першого прибуття відтісняти мігрантів.