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Совет Европы призвал к деэскалации "риторики и действий" в ситуации вокруг Украины

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Среда 16 февраля 2022 05:01
Совет Европы призвал к деэскалации "риторики и действий" в ситуации вокруг Украины Фото: Совет Европы (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Руководство Совета Европы выступило с совместным заявлением относительно напряженности ситуации вокруг Украины. Лидеры СЕ заявили, что государства-члены должны удвоить свои усилия во избежание возможного вооруженного конфликта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Мы крайне обеспокоены значительной напряженностью ситуации вокруг Украины. Мы встревожены перспективой крупного конфликта на нашем континенте между нашими государствами-членами", - говорится в документе.

В Совете в очередной раз заявили о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также призвали страны удвоить свои усилия во избежание дальнейшего обострения ситуации и возможного вооруженного конфликта.

"Мы призываем к немедленной "деэскалации риторики и действий", а также к установлению диалога. Этот диалог должен быть основан на принципах, закрепленных в Уставе Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, которые все государства-члены Совета Европы обязаны уважать, поддерживать и соблюдать", - указано в заявлении.

Ранее мы писали, что Совет ЕС призвал Россию к деэскалации вокруг Украины.

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