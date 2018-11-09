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Рада Європи попередила про наслідки можливого виходу РФ з організації

Новини » Політика    09.11.2018 - 09:14
Фото: Турбйорн Ягланд (flickr.com/mfarussia)
Фото: Турбйорн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

За словами Ягланда, вихід РФ з організації негативно позначиться на росіянах

В результаті виходу Російської Федерації з Ради Європи тисячі росіян втратять доступ до Європейського суду з прав людини. Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд на спільній з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні прес-конференції в Гельсінкі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В результаті подібної ситуації виникне "інша Європа", вважає він.

За його словами, вихід РФ з організації негативно позначиться на росіянах.

"Зокрема, тисячі росіян не будуть мати доступ до Європейського суду з прав людини", - зазначив він.

Нагадаємо, 16 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу Euronews заявив, що Росія не надасть Раді Європи можливість виключити себе з її членів і при необхідності піде сама.

"Не думаю, що участь в Раді Європи для Росії важливіша, ніж участь Росії в Раді Європи для європейських країн. Це моя тверда позиція", - сказав глава російського МЗС.

Раніше Турбйорн Ягланд закликав не допустити вихід Російської Федерації з організації. Ягланд заявив, що поінформував комітет міністрів 47 держав - членів РЄ про підготовку бюджету на 2019 року без урахування фінансового внеску з боку Росії. Він підкреслив, що мова не йде про те, що організації потрібно російське фінансування. За словами генсека РЄ, питання полягає в тому, чи належить Росія "до європейської сім'ї націй".

Як повідомляло РБК-Україна, ПАРЄ 9 жовтня не знайшла голосів для зміни санкційних правил і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Таким чином, проект резолюції ПАРЄ, яка створювала умови для повернення росіян, так і не був прийнятий. Його повернули в комітет.

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