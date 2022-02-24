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Совет ЕС согласовал дополнительные санкции против России

Автор: Валерия Полищук

Совет Европейского союза согласовал дополнительные санкции против России. В частности, за начало полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Сегодня Европейский совет в тесной координации с нашими партнерами и союзниками согласовал дальнейшие ограничительные меры, которые наложат массивные и суровые последствия на Россию за ее действия", - говорится в сообщении.

В частности, санкции охватывают финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии включения в списки.

"Совет безотлагательно примет предложения, подготовленные Комиссией и Высоким представителем", - говорится в сообщении.

В то же время ЕС осуждает неспровоцированную и неоправданную военную агрессию РФ против Украины.

"Россия несет полную ответственность за этот акт агрессии и все разрушения и человеческие жертвы, к которым он приведет. Она будет привлечена к ответственности за свои действия", - говорится в сообщении.

ЕС потребовал, чтобы Россия немедленно прекратила военные действия, безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины.

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники введут масштабный пакет экономических санкций против России. Ожидается, что западные страны объявят о скоординированных санкциях.

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