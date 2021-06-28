UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения об "открытом небе"

Автор: РБК-Украина

Совет ЕС одобрил подписание с четырьмя странами Соглашения о совместном авиационном пространстве. В частности, с Украиной, Арменией, Катаром и Тунисом.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет дал добро на подписание трех соглашений об авиации соседства - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные соглашения откроют рынок воздушных перевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов.

"Три соглашения о соседстве снимут рыночные ограничения в отношении соседних стран ЕС и присоединят эти страны к внутреннему авиационному рынку ЕС, так как они примут авиационные стандарты ЕС и будут применять авиационные правила ЕС", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что решения по Украине, Армении и Катару позволяют применять соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для его вступления в силу.

Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью этого года, а после ратифицированы каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.

Изначально предполагалось, что соглашение между Украиной и ЕС об открытом небе может быть подписана до конца 2020 года. Однако после подписание документа отсрочили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Совет Европы