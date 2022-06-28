Совбез ООН собрался из-за войны в Украине, перед ним выступит Зеленский: трансляция

Совбез ООН начал заседание по обстрелам гражданских объектов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседание.
В частности речь пойдет о ракетных ударах по Кременчугу, где погибли 20 человек, а еще десятки - считают без вести пропавшими.
Перед собранием ООН выступит президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, вчера после обстрелов Кременчуга в ООН анонсировали заседание относительно ситуации в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.