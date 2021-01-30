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Совбез ООН собирает заседание из-за ситуации с Навальным

Автор: Инна Собора

Совет Безопасности ООН планирует обсудить ситуацию с арестованным в России оппозиционнером Алексеем Навальным. Неформальное заседание намечено на 3 февраля.

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Об этом сообщили дипломатические круги в Нью-Йорке, пишет DW.

Обсуждение пройдет в закрытом формате, официальная тема - попытка отравления Навального в 2020 году. Некоторые члены Совбеза, предположительно, затронут и нынешнее положение политика.

Неформальный статус мероприятия предполагает, что любой член Совбеза может высказываться и предлагать темы для обсуждения, а Россия не может этому воспрепятствовать.

Ранее, 18 января, Совет ООН по правам человека призвал незамедлительно освободить Навального

РБК-Украина писало, что Совет ООН по правам человека может провести чрезвычайное заседание из-за Навального.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту "Шереметьево". В Россию он вернулся из Германии, где находился около пяти месяцев из-за отравления "Новичком" в российском Томске.

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