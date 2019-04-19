Совбез ООН не смог согласовать текст резолюции по Ливии

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Против резолюции в нынешнем виде виступили США

Совет Безопасности ООН в ходе консультаций, состоявшихся в четверг, не смог согласовать текст проекта резолюции по Ливии из-за ряда противоречий. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщили дипломатические источники в ООН.

В постановительной части предложенного Великобританией документа основным пунктом является призыв к немедленной деэскалации ситуации и прекращению огня. В то же время в нем упоминается в качестве провокатора эскалации Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халиф Хафтар.

"Против документа в его нынешнем виде выступила американская делегация", - сказал один из дипломатов, принимавших участие во встрече.

Ранее постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила также сообщил журналистам, что считает недостаточно учтенной позицию Африканского союза.

По словам другого источника, "несколько делегаций запросили дополнительное время для консультаций". В то же время, все 15 стран Совбеза согласились, что необходимо призвать стороны в Ливии к прекращению огня, добиться деэскалации и возвращения к политическому процессу.

В связи с этим работа над резолюцией будет продолжена. Поскольку установлено, что стороны конфликта получают оружие из-за рубежа, стороны считают, что необходимо обеспечить соблюдение эмбарго.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что в ходе боевых действий в ливийской столице Триполи погибли 205 человек. Еще 913 человек получили ранения с 4 апреля текущего года, когда командующий Ливийской народной армии Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи.