Совбез ООН провел заседание по Украине: главные заявления

Представитель генсека ООН

Заместитель генерального секретаря ООН призвал Украину и Россию к деэскалации и избрать дипломатический путь урегулирования конфликта. Кроме того, представитель генсека ООН также призвал избегать "провокационной риторики" относительно ситуации вокруг Украины.

Соединенные Штаты

США поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины и призвали Россию избрать путь дипломатии. В то же время, как заявила представитель США Линда Томас-Гринфилд, Вашингтон и его партнеры готовы и к тому, что Россия выберет путь конфликта.

Кроме того, по словам американского представителя, следующие раунды переговоров с Россией о так называемых "гарантий безопасности" покажут, какой путь решила избрать Россия. Линда Томас-Гринфилд также обвинила Москву в том, что она угрожала военными действиями в случае отказа Запада выполнять российские требования.

"Если Россия вторгнется в Украину, то последствия будут чудовищными", - заявила она.

Британия

Британия на заседание Совбеза ООН назвала накопление российских войск вокруг Украины крупнейшим за последние десятки лет в Европе. Британия призвала Россию избрать путь дипломатии и предупредила Москву о готовности к жестким мерам в случае вторжения в Украину.

Франция

Франция выразила поддержку Украине, а также поддержку дипломатическому урегулированию конфликта с Россией. Париж продолжит поддерживать мирный процесс в рамках выполнения минских договоренностей, а также усилия в нормандском формате переговоров.

Китай

Китай не поддержал заседание Совбеза ООН по Украине. На заседании китайский представитель, посол Чжан Цзюнь заявил, что ситуация вокруг Украины требует "тихой дипломатии", а не публичного обсуждения в рамках Совбеза ООН.

Российская Федерация

Российский представитель Василий Небензя заявил, что Россия проведет собственное заседание Совбеза ООН по Украине в середине февраля, когда сама будет председательствовать в Совбезе. Россия ожидаемо отвергла любые планы вторжения в Украину, а также заявила, что имеет право размещать свои войска на своей территории там, где ей вздумается.

"Пусть наши американские коллеги предоставят хотя бы одно конкретное доказательство того, что Россия хочет напасть на Украину. Ни одного факта нет", - сказал Небензя.

Кроме того, представитель России покинул заседание, не дождавшись его завершения. Свой шаг он объяснил встречей с генеральным секретарем ООН и попросил не считать это демаршем.

Украина

Представитель Украины Сергей Кислица обвинил Россию в опасном скоплении войск вокруг украинской границы, а также в усилении российской дезинформации.

"Мы не верим в заявления России, а верим лишь практическим действиям и отводу войск от границы. Украина отвергает любые попытки заставить Украину угрозами выполнять какие-то требования", - подчеркнул он.

Кислица также предупредил Россию, что Украина готова дать отпор в случае нового акта агрессии. В то же время, как заявил украинский представитель, Украина выступает за диалог с РФ для урегулирования конфликта.

"Мой президент неоднократно подчеркивал, что готов встретиться с российским коллегой. Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше сесть и поговорить, а не стягивать войска и запугивать Украину", - подчеркнул дипломат.

Представитель Украины также призвал Совбез ООН решить, когда организация применит главу 6 устава ООН. Эта глава предусматривает расследование споров или ситуаций, которые могут привести к международному спору.