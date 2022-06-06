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Совбез ООН проведет в понедельник заседание по Украине: что будут обсуждать

Фото: Совбез ООН проведет заседание по Украине 6 июня (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 6 июня, Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине. Основное внимание будет уделяться сексуальному насилию, связанному с конфликтом, и торговле людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Планируются выступления специального представителя по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамилы Паттен, представителей гражданского общества из Украины и США.

Также ожидается участие в работе Совбеза главы Европейского совета Шарля Мишеля.

К участию в заседании Совета приглашена Украина, ожидается выступление постпреда при ООН Сергея Кислицы.

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Ранее в Совбезе ООН заявили, что за время полномасштабной войны оккупанты депортировали уже 230 тысяч детей. Россия хочет уничтожить украинскую нацию.

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