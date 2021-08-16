Совбез ООН призвал к созданию инклюзивного правительства в Афганистане

Совет безопасности ООН выступил с коллективным заявлением, в котором призвал к немедленному прекращению всех боевых действий и созданию "нового правительства, единого, инклюзивного и представительного - в том числе при полном, равном и значимом участии женщин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Совет безопасности также выразил глубокую озабоченность сообщениями о нарушениях международного гуманитарного права и прав человека и подчеркнул срочную и настоятельную необходимость привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, Совбез призвал к активизации международных усилий по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и призвал все стороны предоставить беспрепятственный доступ агентствам ООН для оказания гуманитарной помощи.

"Члены Совета безопасности вновь подтвердили важность борьбы с терроризмом в Афганистане, чтобы территория Афганистана не использовалась для угроз или нападения на любую страну, и чтобы ни "Талибан", ни любая другая афганская группа или отдельное лицо не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны", - говорится в заявлении.