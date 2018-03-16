Радбез ООН по Криму: більшість країн-учасниць висловила підтримку цілісності України

Більшість країн-учасниць засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в окупованому Криму, яке відбулося напередодні у форматі Appia, висловило підтримку цілісності України. Про це йдеться у повідомленні постійного представництва України при ООН.

"Переважна більшість держав-членів РБ ООН висловила повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і наголосила на незаконних діях РФ в Криму. Проведення засідання показало, що тимчасова російська окупація АР Крим і Севастополя продовжує перебувати в полі зору міжнародного співтовариства і на активному порядку денному РБ ООН", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС України Олена Зеркаль на засіданні Радбезу ООН по Криму закликала посилити санкції відносно РФ.

"Москва перетворює Крим на величезну військову базу з сухопутним, повітряним і морським компонентами і використовує це як майданчик для своїх військових інтервенцій в інші місця. Сирія є свіжим прикладом ... Російські окупаційні сили не обмежуються переслідуванням окремих фізичних осіб, утискають активістів Меджлісу, представників легітимного представницького органу кримських татар ", - додала Зеркаль.

