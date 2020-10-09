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Совбез Киргизии заявил о попытке обострить ситуацию в стране

Бешкек, Пятница 09 октября 2020 08:47
Совбез Киргизии заявил о попытке обострить ситуацию в стране
Фото: Омурек Суваналиев (mvd.gov.kg)
Автор: Игорь Литвиненко

Исполняющий обязанности секретаря Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил о попытках обострить ситуацию в стране. Он пригрозил жесткими мерами тем, кто пытается захватить государственные здания.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Киргизии.

Суваналиев также отметил необходимость усиления работы по стабилизации общественно-политической ситуации в стране.

"Со стороны провокационных деструктивных элементов есть попытки обострения обстановки. Сил и средств силовых структур достаточно для контроля над ситуацией и борьбы с организованной преступностью. В отношении тех, кто пытается захватить здания государственных организаций и силовых структур будут приниматься жесткие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики", - приводят слова Суваналиева в МВД.

Напомним, в понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. На акции вышли тысячи людей, которые после столкновений с силовиками, захватили здание парламента страны и президентской администрации.

При этом 7 октября депутаты парламента Киргизии начали процедуру объявления импичмента президенту страны Сооронбаю Жеенбекову.

Ранее РБК-Украина писало, что в ходе беспорядков в Киргизии пострадали уже более тысячи человек.

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