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Радбез Киргизстану заявив про спробу загострити ситуацію в країні

Бешкек, П'ятниця 09 жовтня 2020 08:47
Радбез Киргизстану заявив про спробу загострити ситуацію в країні
Фото: Омурек Суваналієв (mvd.gov.kg)
Автор: Игорь Литвиненко

Виконуючий обов'язки секретаря Ради безпеки Киргизстану Омурбек Суваналієв заявив про спроби загострити ситуацію в країні. Він пригрозив жорсткими заходами тим, хто намагається захопити державні будівлі.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Киргизії.

Суваналієв також наголосив на необхідності посилення роботи щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в країні.

"З боку провокаційних деструктивних елементів є спроби загострення обстановки. Сил і засобів силових структур достатньо для контролю над ситуацією та боротьби з організованою злочинністю. Щодо тих, хто намагається захопити будівлі державних організацій та силових структур будуть прийматися жорсткі заходи згідно із законодавством Киргизстану", - наводять слова Суваналієва в МВС.

Нагадаємо, в понеділок в Киргизстану почалися масові протести незгодних з підсумками виборів до парламенту країни, які пройшли 4 жовтня. На акції вийшли тисячі людей, які після зіткнень з силовиками, захопили будівлю парламенту країни і президентської адміністрації.

При цьому 7 жовтня депутати парламенту Киргизстану почали процедуру оголошення імпічменту президенту країни Сооронбаю Жеенбекову.

Раніше РБК-Україна писало, що в ході безладів в Киргизстані постраждали вже більше тисячі осіб.

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