В соцсети Twitter произошел сбой
Вечером 9 августа в социальной сети Twitter произошел сбой, который почувствовали пользователи по всему миру
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Пользователи Twitter начали массово жаловаться на некорректную работу сети. Сейчас наблюдается глобальный сбой, который ощущается и в Украине.
Жаловаться на работу соцсети пользователи начали в 21:00, больше всего проблем было зафиксировано при работе с вебсайтом и приложением Twitter.
Некорректную работу зафиксировали в странах Европы, а именно Великобритании, Франции и Германии, а также в части штатов США.
Напомним, что ранее сообщалось об игнорировании Twitter запросов, касающихся удаления контента с российской пропагандой.
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