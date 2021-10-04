Соцсети не работают. Кто попал под глобальный сбой (полный список)

Сегодня первыми в результате сбой "умерли" Instagram, Facebook и WhatsApp. Пользователи жалуются, что не работают ни сайт, ни приложения сервисов.

В то же время стали недоступны Netflix, Steam и PlayStation Network. Большинство пользователей сообщают о проблемах с работой сайта и серверов, а также с авторизацией на сервисах.

Также проблемы наблюдаются с работой социальной сети Twitter. У большинства юзеров возникает проблема с работой сайта и приложения, а также с авторизацией.

Под вечер начали проблемы и с работой мессенджера Telegram. У пользователей проблемы с подключением к сервису или подолгу отправляются сообщения.

Кроме того, проблемы также возникают у пользователей сервиса Minecraft, Amazon, Alexa, игры Among Us и Google Play.