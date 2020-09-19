Соцсеть TikTok подала в суд на Белый дом

Популярное приложение TikTok и его материнская компания ByteDance Ltd. обратились в федеральный суд Вашингтона из-за запрета соцсети администрацией президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
TikTok подал жалобу в суд, поскольку считает запрет незаконным. Соцсеть добивается судебного решения, которое отменит постановление Белого дома.
TikTok, который имеет более 100 миллионов пользователей в США, заявил, что запрет "безвозвратно уничтожит бизнес TikTok в США".
В пятницу, 18 сентября, Дональд Трамп подписал запрет на загрузку программы TikTok в США. Запрет вступит в силу с 20 сентября.
Причиной запрета называют попытки обеспечить национальную безопасность и "защитить американцев от угрозы Китайской коммунистической партии".
С 20 сентября США также запретят предоставление услуг, позволяющих использовать приложение WeChat для денежных переводов или мобильных платежей.
Впервые Трамп заговорил о возможности запретить TikTok в конце июля 2020 года. Тогда же компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.