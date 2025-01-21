Соціологи з'ясували ставлення українців до росіян за національністю та російськомовних

Ставлення до російськомовних громадян України

Індекс соціальної дистанції станови 3,73, що відповідає середньому, готові допустити їх у своє оточення 49%, ще 34% погоджуються, що вони мають жити в Україні. Тобто 83% населення готові допускати російськомовних жителів України у своє оточення. Негативне ставлення до них мають 17%.

Різниця з результатами березня 2023 року незначуща, ситуація щодо російськомовних громадян України за півтора року не змінилася.

Ставлення до громадян України, які є росіянами за національністю

До цієї групи ставлення покращилося. Індекс соціальної дистанції 4,32, досить високий, готові допустити їх в своє оточення 39%, а 29% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 68%). Негативне ставлення до них мають 32%.

На 10 відсоткових пунктів стало більше людей, які готові допустити українців-етнічних росіян у найближче соціальне коло, а на 7 відсоткових пунктів нижче кількість тих, хто має ксенофобне ставлення.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 20 вересня - 3 жовтня 2024 року серед 989 респондентів.

З 1994 року КМІС проводить дослідження ставлення населення України до деяких етнічних і соціальних груп Це дослідження проводиться за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією.

Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну). Часто рівень соціальної дистанції інтерпретують як рівень упереджень до тієї чи іншої групи.