Соціологи з'ясували, скільки українців хочуть виїхати з країни після відкриття кордонів

У разі відкриття кордону для всіх категорій населення хотіли б виїхати в іншу країну для постійного проживання 20,7% українців. Натомість більшість (70,0%) хотіли б залишитися в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Не визначилися зі своєю позицією 9,3% респондентів.

Частка тих, хто хотів би залишити Україну, вища через чоловіків (25%), ніж серед жінок (17%).

"Це можна зрозуміти, оскільки для жінок кордони не закривалися і всі, хто бажали, вони вже виїхали", - сказала Поліна Бондаренко, аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи".

За даними опитування, серед молоді (18-29 років) хочуть поїхали з України 33% респондентів, серед людей старше 60 років - тільки 9%.

Серед причин бажання залишити Україну найчастіше називалися такі:

Відсутність можливостей для розвитку - 30,5%,

Загроза здоров'ю та життю внаслідок ведення бойових дій - 28,6%,

Недостатня соціальна підтримка з боку держави - 28,6%,

Для возз'єднання з рідними, які вже виїхали - 26,2%,

Опитування проведена фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів віком від 18 років Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%