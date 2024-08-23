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Соціологи з'ясували, скільки українців пишаються державним прапором

Фото: прапором України пишаються 64% респондентів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У 2024 році дві третини (64,1%) опитаних пишаються одним з державних символів - прапором України. Ще 31,7% опитаних ставляться позитивно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Про негативне ставлення заявили 2,3%, у тому числі 0,7% респондентів хотіли б змінити прапор.

 

Крім того, пишаються гербом України 63,5% (ще 33,0% ставляться позитивно), гімном - 60,9% (ще 29,5% ставляться позитивно).

Також 64,7% опитаних пишаються державною мовою України (ще 30,7% ставляться позитивно), а 50,7 % - її грошовою одиницею гривнею (ще 41,4% ставляться позитивно).

Ці показники значно перевищують ті, що були до початку повномасштабної російської агресії, хоча дещо нижчі за аналогічні показники 2023 року.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося у лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Нагадаємо, Україна 23 серпня відзначає День прапора. Детальніше про свято читайте в матеріалі РБК-Україна "День прапора. Як синьо-жовтий стяг в Україні став символом боротьби за волю".

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