Соціологи з'ясували, як українці ставляться до відновлення ядерної зброї

Соціологи сформулювали три різні запитання про відновлення ядерної зброї: без додаткової позитивної чи негативної інформації; за умови втрати підтримки і впровадження санкцій від Заходу; із втратою підтримки Заходу, але з умовою, що Україна має достатньо ресурсів протриматися, поки ядерна зброя не буде розроблена.

У цілому 73% прихильно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї. Не підтримують -20% (і ще 7% мають невизначені погляди).

У разі втрати підтримки і санкції від Заходу прихильне ставлення до відновлення ядерної зброї знижується до 46%, а частка тих, хто не підтримає таку ініціативу, зростає до 44% (і решта 10% мають невизначені погляди).

Проте якщо Україна має достатньо ресурсів протриматися до моменту отримання ядерної зброї, то 58% готові були би піти на втрату підтримки Заходу з метою отримання ядерної зброї. Не підтримали би рішення отримати ядерну зброю за такого сценарію - 33% (і решта 8% мають невизначені погляди).

Ставлення 1994 року

Соціологи КМІС нагадували, що у середині 1994 року 50% українців вважали, що Україна має стати без’ядерною державою, а за володіння ядерною зброєю виступали 30%. Решта 20% мали невизначені погляди.

Причому на той період (1994 рік) питання ядерної зброї у свідомості українців значно поступалося за актуальністю іншим питанням. На запитання, які проблеми найбільше турбують українців, лише 5% до топ-проблем зараховувати питання ядерної зброї.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.