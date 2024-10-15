Соціологи з'ясували, як українці ставляться до закону про заборону московської церкви

Не підтримують закон 16%, а ще 4% не визначилися із своєю думкою.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, актуальність проблеми співробітництва з Росією проявляється і в питанні заборони релігійних організацій, які пов’язані із агресором.

"Ми бачимо, що абсолютна більшість українців схвально поставилися до цього закону. Хоча ми не запитували прямо про заборону УПЦ МП (і сам закон не стосується винятково УПЦ МП), попередні опитування КМІС показували, що більшість українців підтримують заборону діяльності Московського патріархату в Україні", - сказав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 20 вересня - 3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.