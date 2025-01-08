Соціологи спростували тезу Трампа про причини нападу Путіна на Україну

"Твердження, що Україна своїм бажання вступу до НАТО "спровокувала" Росію напасти, є помилковим. Насправді, бажання України вступити до НАТО з'явилося як реакція на агресію Росії", - написав він.

Як зазначив соціолог, дійсно, Україна подала заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році, але їй відмовили саме з міркувань врахування інтересів Росії.

"Але перспективи вступу України до НАТО були зовсім нереалістичними до агресії Росії у 2014, суспільство було категорично проти цієї ідеї", написав він.

Паніотто навів дані, за якими до 2014 року лише 15-20% населення підтримували вступ України до НАТО, а більшість політиків навіть не включали цей пункт до своїх виборчих програм, оскільки він був непопулярним.

"Путін користувався великою популярністю в Україні, з позитивним ставленням до нього близько 60% населення, тоді найбільш популярні українські політики, зокрема Тимошенко і Янукович напередодні президентських виборів 2010 року мали підтримку не більше 30%", - нагадав соціолог.

За його словами, позитивне ставлення українців до Росії було ще вищим - близько 90%, що робило вступ до НАТО з точки зору громадської підтримки майже неможливим.

"Важливо нагадати, що питання НАТО навіть не було вимогою протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років (і навіть вступ до ЄС вимагався помітно меншою кількістю протестувальників, ніж забезпечення гідності та справедливості)", - додав він.

Як зазначив Паніотто, ситуація кардинально змінилася після анексії Криму Росією у 2014 році.

"Цей акт агресії викликав значне зростання підтримки вступу України до НАТО серед населення, досягнувши 48%", - констатував соціолог.

Заява Трампа

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп 7 січня заявив, що Володимир Путін постійно наголошував, що Україна не повинна мати жодних зв'язків із НАТО.

"Це начебто було висічено в камені. А потім Байден сказав, що Україна повинна мати можливість приєднатися до НАТО. Таким чином Росія отримує НАТО просто біля свого порога", - сказав він.

На думку Трампа, саме такі заяви Байдена призвели до війни. Таким чином, він поклав відповідальність за початок повномасштабного вторгнення Росії на чинну адміністрацію США.