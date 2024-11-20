Соціологи Gallup з'ясували, що українці думають про переговори для завершення війни

Соціологи відзначають зміну настроїв. Опитування, проведене у 2022 році, після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, показало, що українці налаштовані рішуче: 73% опитаних вважали за краще боротися до перемоги.

У 2023 році підтримка боротьби до перемоги знизилася, але більш ніж удвічі більше українців висловилися за продовження боротьби (63%), ніж за мир шляхом переговорів (27%).

Територіальні поступки задля припинення війни

Значна частина українців, які виступають за переговори про швидке припинення війни, вважають, що Україна має бути відкритою для поступки певної території в обмін на мир. Половина цієї групи (52%) погоджуються з тим, що Україна має бути відкрита для деяких територіальних поступок у рамках мирної угоди про припинення війни, тоді як 38% не згодні, а ще 10% не знають.

Соціологи Gallup не питали більш детальної інформації про рівень територіальних поступок, на які люди були б готові.

Однак дані опитувань КМІС показують, що українці готові на мінімальні поступки.

Серед українців, які виступають за боротьбу доти, доки їхня країна не переможе у війні, майже немає свідчень того, що їхнє уявлення про перемогу змінюється. У 2022 та 2023 роках переважна більшість (92% та 93% відповідно) українців, які виступали за продовження боротьби, вважали, що перемога означає повернення всіх територій, втрачених з 2014 року, включаючи Крим. У 2024 році ця цифра знизилася лише до 81%.

Останнє опитування Gallup було проведено у серпні та жовтні 2024 року. Опитування не охоплювало окуповані території, що під контролем Росії. Ці регіони становлять 10-12% населення.